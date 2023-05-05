В Москве установят 100 велопарковок на причалах

"Мы установим 100 велопарковок на московских причалах, чтобы велосипедистам и пользователям самокатов было удобнее отправляться на речные прогулки. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, велопарковки нового типа обустроят более чем на 20 причалах, они рассчитаны на 200 велосипедов или 400 самокатов", - говорится в сообщении.