В Москве установят 100 велопарковок на причалах

Сто велопарковок, рассчитанных на сотни велосипедов и самокатов, установят на 20 столичных причалах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
"Мы установим 100 велопарковок на московских причалах, чтобы велосипедистам и пользователям самокатов было удобнее отправляться на речные прогулки. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, велопарковки нового типа обустроят более чем на 20 причалах, они рассчитаны на 200 велосипедов или 400 самокатов", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили, что велопарковки уже разместили на Южном речном вокзале. Теперь они также появятся, например, на причалах "Киевский", "Кленовый бульвар", "Сердце Столицы", "ЗИЛ".
"На велопарковках можно оставлять как арендованные, так и личные велосипеды и самокаты", - заключили в ЦОДД.