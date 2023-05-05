На ВДНХ началась реставрация павильона №67 "Советская печать"

Это одно из трёх зданий на Выставке, украшенное деревянной резьбой, и единственное - с деревянными скульптурами. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что павильон построен в 1954 году для экспозиции Карело-Финской ССР.

Здание украсили природными материалами из Карелии . Колонны портика облицевали красным гранитом, в отделке интерьеров использована карельская берёза. Самые ценные элементы - резные входные двери и фронтон с деревянными круглыми фигурами рабочих и барельефом со сценами хозяйственной деятельности тружеников села на фоне карельской природы.

После 1957 года в павильоне несколько раз меняли экспозиции, поэтому первоначальный декор интерьеров был утрачен. "После проведения работ здесь будет создано универсальное выставочное пространство, - рассказал мэр. - Реставраторы займутся также кровлей и фасадами: особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике. Воссоздадут лепной декор, дверную фурнитуру, полы из метлахской плитки. Это будет первая реставрация здания с момента постройки".