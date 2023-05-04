Москвичам рассказали о погоде в Москве на День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода будет в Москве 9 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, 9 мая в Москве будет малооблачно и без осадков.

«Во вторник, 9 мая, в Москве будет антициклональная погода, малооблачная. Ночью будет холодно, около нуля, а днем максимальные температуры будут в диапазоне +10°C – +14°C», – рассказал он.

Синоптик также отметил, что в этом году температура на День Победы будет на 3-4 градуса холоднее нормы. При этом утром может быть туман, который быстро рассеется.

Вильфанд также рассказал о погоде на выходных. По его словам, майские праздники в Москве будут прохладными. 6 мая будет облачно, возможны небольшие осадки. Ночью будет от 0°C до +2°C, днём от +5°C до +7°C. 7 мая будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит от -1°C до +4°C, днём от +5°C до +10°C. 8 мая в Москве будет малооблачно. Ночью температура будет от -2°C до +3°C, днём от +6°C до +11°C.