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Здания двух поликлиник начала ХХ века обновят

Поликлиники 20-30-х годов на улице 10-летия Октября и Малой Семёновской отреставрируют и модернизируют. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Здания двух поликлиник начала ХХ века обновят
© © Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Здания поликлиник признаны объектами культурного наследия. Это одни из первых поликлиник советской эпохи.

Специалисты воссоздадут их декоративное оформление, двери, окна и лестницы, обновят кровлю и фасады. В детской поликлинике №38 на ул. 10-летия Октября восстановят мозаичное панно, которое создал родитель одного из пациентов.

Также в поликлиниках установят современное медицинское оборудование. После ремонта они начнут работу по новому московскому стандарту.

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