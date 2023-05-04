Здания двух поликлиник начала ХХ века обновят
Поликлиники 20-30-х годов на улице 10-летия Октября и Малой Семёновской отреставрируют и модернизируют. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Здания поликлиник признаны объектами культурного наследия. Это одни из первых поликлиник советской эпохи.
Специалисты воссоздадут их декоративное оформление, двери, окна и лестницы, обновят кровлю и фасады. В детской поликлинике №38 на ул. 10-летия Октября восстановят мозаичное панно, которое создал родитель одного из пациентов.
Также в поликлиниках установят современное медицинское оборудование. После ремонта они начнут работу по новому московскому стандарту.