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«Ситидрайв» сообщил о проблемах с GPS внутри Садового кольца

В каршеринговом сервисе «Ситидрайв» начались проблемы с работой GPS внутри Садового кольца, сообщили в пресс-службе компании.

«Ситидрайв» сообщил о проблемах с GPS в центре Москвы
© РИА Новости

У пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, машины могут неправильно отображаться на карте, сообщили в «Ситидрайве» ТАСС.

"Яндекс Навигатор" объяснил ошибки в работе сервиса возможным сбоем в системе GPS

В компании порекомендовали пользователям по 9 мая включительно выбирать другие маршруты при планировании поездок. В пресс-службе «Ситидрайва» подчеркнули, что сбой не связан с работой сервиса.

В пресс-службе «Яндекс Карт» пояснили, что, как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов, отметили там.

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