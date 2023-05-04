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Москвичей предупредили о снеге и заморозках в выходные

Московский регион в грядущие выходные ожидают заморозки до минус пяти градусов и мокрый снег. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Москвичей предупредили о снеге и заморозках в выходные
© Lenta.ru

6 мая, по словам метеоролога, ночная температура будет от нуля до плюс двух градусов. В Новой Москве и по Московской области — до минус двух градусов.

«Днем будет всего-навсего 5-7 градусов тепла. Очень холодная погода. В ночь на воскресенье прогнозируется ноль — минус два градуса в Москве, а в Новой Москве и по области — даже до минус пяти градусов. Днем будет плюс семь-девять градусов», — пояснил он.

В субботу, 6 мая, ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а в ночь на 7 мая местами пройдет снег. В воскресенье есть вероятность установления небольшого временного снежного покрова. На выходных температурный фон в столичном регионе будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы, добавил Вильфанд.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявленном в городе штормовом предупреждении. По его словам, за сутки количество осадков могло достичь месячного значения.

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