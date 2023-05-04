Движение на участке Замоскворецкой линии метро откроют досрочно
Сквозное движение по Замоскворецкой линии метро в Москве будет возобновлено 10 мая, сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на источники в столичном метрополитене и Дептрансе. Ранее власти мегаполиса обещали, что закрытый на ремонт участок линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово» возобновит работу в конце мая.
Реконструкция на участке Замоскворецкой линии была начата 12 ноября 2022 года. Собеседники издания рассказали, что на 9 мая запланировано его торжественное открытие, а перевозка пассажиров по нему начнется с утра 10-го.