Движение на участке Замоскворецкой линии метро откроют досрочно

Сквозное движение по Замоскворецкой линии метро в Москве будет возобновлено 10 мая, сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на источники в столичном метрополитене и Дептрансе. Ранее власти мегаполиса обещали, что закрытый на ремонт участок линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово» возобновит работу в конце мая.