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Движение на участке Замоскворецкой линии метро откроют досрочно

Сквозное движение по Замоскворецкой линии метро в Москве будет возобновлено 10 мая, сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на источники в столичном метрополитене и Дептрансе. Ранее власти мегаполиса обещали, что закрытый на ремонт участок линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово» возобновит работу в конце мая.

Движение на участке Замоскворецкой линии метро откроют досрочно
© РИА Новости

Реконструкция на участке Замоскворецкой линии была начата 12 ноября 2022 года. Собеседники издания рассказали, что на 9 мая запланировано его торжественное открытие, а перевозка пассажиров по нему начнется с утра 10-го.

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