Георгиевские ленточки будут раздавать в московском транспорте с 5 мая

В столичном транспорте будут раздавать георгиевские ленточки. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— В метро их можно будет получить c 5 мая на стойках «Живое общение», в том числе в эскалаторной галерее на Воробьевых горах, — говорится в сообщении.

Также ленты будут раздавать:

— сотрудники ЦОМП на станциях метро в центре Москвы (9 мая);

— контролеры в наземном транспорте и вестибюлях метро (8–9 мая);

— на стойках информации Северного и Южного речных вокзалов (8–9 мая) и на уличных парковках и спецстоянках ГКУ «АМПП» (до 5 мая).

Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», в общей сложности пассажирам передадут 24 тысячи лент.

Кроме того, в рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». В общей сложности раздадут более 100 тысяч ленточек.