Названа дата начала отключений горячей воды в Москве

Дату начала отключения горячей воды в зданиях Москвы назвал ТАСС источник в коммунальных службах города. Стало известно, что плановые работы начнут уже с 15 мая. Продлятся они до 25 августа.

По данным источника, максимальный срок отключения воды, как и прежде, составит до 10 дней. В ближайшие дни на сайте правительства столицы уже появится полный график.

Кроме того, собеседник издания уточнил, что решение о возобновлении отопления в столице не принималось.