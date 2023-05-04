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Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» начнется в Москве 11 мая

XVIII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет в Выставочном комплексе с 11 по 13 мая.

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» начнется в Москве 11 мая
© вечерняя москва

В рамках мероприятия участники обсудят проблемы развития общественного здравоохранения, а также рассмотрят успешные многосторонние стратегии, программы и практики. Также главной идеей форму станет — определение мер по оптимизации государственной политики, активизации бизнеса, общественных объединений и граждан в укреплении общественного здоровья.

Форум будет включать в себя пленарное заседание, конгрессные мероприятия, выставку, конкурсные и презентационные программы, обучающие семинары и мастер-классы. В выставку примут участие 14 регионов, которые представят новые проекты и технологии в сфере здравоохранения и формирования ЗОЖ.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин определил ключевые задачи развития московского здравоохранения до конца 2023 года. В их число вошли: завершение модернизации столичных поликлиник, ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров больниц, развитие проактивного диспансерного наблюдения и продолжение цифровизации медицины.

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