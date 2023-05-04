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Розовые и красные фламинго переехали в летний вольер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Розовые и красные фламинго переехали в летний вольер в Московском зоопарке
© Вечерняя Москва

— Переезд из теплого помещения был недолгим, но зато шумным и ярким. Птицы по очереди выбегали из своего домика и суетливо осматривали уличный вольер. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд, — говорится в сообщении.

Вместе с переездом у птиц также начинается период ухаживаний самцов за самками. Розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в городском зоопарке. Для этого они тщательно выбирают место и строят там гнездо из глины, передает Telegram-канал зоосада.

Также в уличный вольер Московского зоопарка вернулись сурикаты. В зимний период зверьки обитали в павильоне «Животные Африки», где для них оборудован специальный вольер с грунтом для нор, домиками и лампами.Прогулочный сезон недавно открыла и южноафриканская жирафиха Липа. Для жирафихи в вольере создано пищевое разнообразие.

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