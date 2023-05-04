Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

О восьмибалльных пробках вечером в четверг, 4 мая, предупредил москвичей столичный Департамент транспорта со ссылкой на данные ЦОДД.

По прогнозу ведомства, больше всего движение будет затруднено в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце, МКАД, на Садовом кольце и магистралях в сторону области. В связи с большой загруженностью дорог горожан призвали пересесть вечером на общественный транспорт.