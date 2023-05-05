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Москвичам напомнили о бесплатной парковке 8-9 мая

Москвичи смогут бесплатно парковаться на всех улицах города 8 и 9 мая. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Москвичам напомнили о бесплатной парковке 8-9 мая
© Вечерняя Москва

— Мы отменяем плату за парковки на улицах в государственные праздники по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Просим водителей уважать друг друга и соблюдать правила остановки и стоянки, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В воскресенье, 7 мая, парковки бесплатные везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом будут платными все дни.

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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