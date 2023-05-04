Маршруты общественного транспорта изменятся в Москве 9 мая

Маршруты общественного транспорта в центре столицы изменятся 9 мая. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

© Агенство Москва/Юлия Иванко

В ведомстве отметили, что маршруты 024, п46, 74 и с920 перестанут курсировать в центре столицы. Продолжат работу только на двух участках трамвай № 43, который будет следовать от остановки Сокольническая застава до Новоконной площади, а также от станции метро "Угрешская" до "Пролетарской".

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Автобус м1 будет ходить от улицы Кравченко до Болотной площади, но после 9:00 конечной станцией общественного транспорта станет станция метро "Октябрьская". Маршрут м7, "Калитники – станция метро "Стахановская" после 10:00 будет следовать до станции "Таганская". Маршрут м9 "ЗИЛ – Болотная площадь" после 9:20 будет следовать до станции "Серпуховской". Изменения коснутся и других маршрутов, включая м2, м3, м6, м9, 379, 766.

В том числе будут укорочены или изменены маршруты м5 "Стадион Лужники – Кропоткинская", который до этого следовал до станции "Достоевская". Автобус т18, следующий от Рижского вокзала до Стрельбищенского переулка, будет останавливаться на улице 1905 года. Маршрут № 27 изменит конечную остановку "Силикатный завод" на 5-й автобусный парк, а транспорт н1 "Аэропорт Шереметьево – Китай-город" будет останавливаться на Белорусском вокзале. Изменения коснутся и других маршрутов общественного транспорта.

Трамваи, автобусы и электробусы будут курсировать по-другому и на востоке, и юго-востоке Москвы. Продолжат работу только на двух участках автобусы м3, следующие от проспекта Буденного до Красных Ворот и от станции метро "Кропоткинская" до стадиона "Лужники". Маршрут м6 в этот день будет ездить от остановки "Дангауэровка" до станции метро "Авиамоторная".

Автобус с799 будет курсировать на участках "Серпуховской Вал – Волгоградский проспект" и "Саратовская улица – 138-й квартал Выхина". Будет укорочен маршрут е80, который проследует в сторону Загорья по улице Большие Каменщики и не будет останавливаться у станции метро "Марксистская", маршрут 012 "Авиамоторная – Пролетарская" проследует до площади Абельмановская застава, а также развернется через улицы Рабочую и Нижегородскую.

Автобус № 40 проследует от станции метро "Сокольники" до "Комсомольской", не останавливаясь у завода "Красный путь", а маршрут н4 "Новокосино – Китай-город" изменит конечную остановку на станцию метро "Авиамоторная". Изменения коснутся и других маршрутов.