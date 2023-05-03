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Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце

В преддверии 9 Мая Музей Победы развернул в фойе Государственного Кремлевском дворца две тематические выставки, приуроченные к всенародному празднику. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 3 мая.

Музей Победы развернул праздничные экспозиции в Кремлевском дворце
© вечерняя москва

Гостям главной театрально-концертной площадки страны представят выставочный проект музея «От Кремля до Рейхстага». Также посетители увидят экспозицию работ фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова «Возвращение домой».

В экспозицию «От Кремля до Рейхстага» вошли около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Ее посетители «пройдут» вместе с героями-освободителями путь от Красной площади ноября 1941-го до Берлина. На выставке представлены созданные художниками-фронтовиками за четыре года Великой Отечественной портреты бойцов и медсестер, сцены боев и кратких минут затишья.

С 29 апреля по 9 мая столичный Музей Победы будет работать без выходных. В эти дни школьники до 14 лет смогут посетить музей бесплатно, а 9 мая вход будет свободным для всех желающих.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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