Концерты ко Дню Победы пройдут в Московском международном доме музыки

Серия концертов, посвященная Дню Победы, пройдет 7, 8 и 9 мая в Московском международном доме музыки. В рамках тематических программ музыканты исполнят песни военных лет, композиции из репертуара Марка Бернеса и музыку Шнитке, сообщила в среду пресс-служба Дома музыки.

"Концерты, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Московском международном доме музыки 7, 8 и 9 мая. В зале Шнитке песни о войне из репертуара Марка Бернеса исполнит артист театра и кино Андрей Красноусов и ансамбль "Синатра-бэнд", в Светлановском зале выступит легендарный Кубанский казачий хор, в Камерном зале программу "Песни военных лет" представит Московский классический ансамбль, а в зале Шнитке прозвучит опера "Зори здесь тихие…", - говорится в сообщении.

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Дом музыки представит три тематические программы. 7 мая в Камерном зале прозвучат песни из репертуара Бернеса: "С чего начинается Родина", "Тучи над городом встали", "Темная ночь", "Любимый город", "Спят курганы темные", "Журавли" и другие. Композиции исполнит артист театра и кино, солист и художественный руководитель эстрадно-джазового коллектива "Синатра-бэнд" Андрей Красноусов.

8 мая в Светлановском зале пройдет концерт Кубанского казачьего хора - старейшего национального коллектива России с 200-летней историей. Прозвучат кубанские казачьи и русские народные песни в обработке художественного руководителя хора Виктора Захарченко.

9 мая состоятся сразу два концерта. В Камерном зале в исполнении ведущих певцов Москвы в сопровождении Московского классического ансамбля прозвучат песни о войне и победе: "Катюша", "В лесу прифронтовом", "Смуглянка", "Темная ночь", "Эх, дороги", "Журавли", "День победы" и многие другие. В зале Шнитке студенты Института имени М. М. Ипполитова-Иванова представят оперу "Зори здесь тихие…" по мотивам повести Бориса Васильева.