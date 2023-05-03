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В Москве ввели запрет на полеты беспилотников

В Москве с 3 мая запрещен запуск беспилотников за исключением используемых по решениям органов власти. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил, что решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов, которые могли бы затруднить работу правоохранительных органов.

Собянин также напомнил, что несанкционированный запуск беспилотных летательных аппаратов является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее аналогичные меры ввели и в других регионах России. К 28 апреля запрет действовал уже в 38 регионах страны, в том числе и в соседних с Москвой и Московской областью, а также в удаленных от линии боестолкновений с украинскими войсками.

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