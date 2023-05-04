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Новые зоны отдыха появятся в шести парках Московской области

В этом году в Московской области планируется открыть новых функциональных зон отдыха в шести парках культуры и отдыха. Строительные работы будут вести по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новые зоны отдыха появятся в шести парках Московской области
© Официальный сайт мэра Москвы

В пресс-службе министерства благоустройства региона рассказали о том, что в одних парках появятся детские зоны, в других — спортивные. Например, в Глуховском парке города Ногинск и Мытищинском парке им. Стрекаловка откроют зону для детей. В «Пехорке» Балашихи и в «Дубках» Наро-Фоминского округа появится спортивная зона.

Также в Талдомском парке культуры и отдыха «Победа» и в Сергиево-Посадском парке «Скитские пруды» появятся площадки для любителей катания на скейтбордах.

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