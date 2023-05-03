Возобновил работу речной маршрут от Северного вокзала до причала Захарково

С началом навигации в Москве заработал речной маршрут от Северного речного вокзала до парка Северное Тушино и причала Захарково. Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, это самый короткий путь с одного берега канала им. Москвы на другой. Путь по реке занимает около 10 минут вместо часа на метро или 40 минут на машине.

"Маршрут-переправа "Северный речной вокзал - Захарково" востребован у жителей районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино. Оплатить проезд можно картой "Тройка" прямо на борту. За прошлый год маршрутом воспользовалось почти 180 тыс. пассажиров", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов .

Отметим, что кроме скорости перемещения есть и другие плюсы: такую переправу обеспечивает теплоход "Москва-1", вмещающий до 150 пассажиров одновременно. Стоимость поездки - 46 рублей - дешевле, чем на метро. Оплатить проезд можно прямо на борту теплохода картой "Тройка" или в кассе у причала, на сайте "Суда сюда". Ходят теплоходы строго по расписанию. Сама поездка больше напоминает небольшое путешествие: в пути открываются живописные виды на водохранилище, здание Северного речного вокзала, парки и другие достопримечательности.