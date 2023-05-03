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В Москве возобновил работу речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково

С началом навигации в Москве заработал речной маршрут от Северного речного вокзала до парка Северное Тушино и причала Захарково. Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы, это самый короткий путь с одного берега канала им. Москвы на другой. Путь по реке занимает около 10 минут вместо часа на метро или 40 минут на машине.

Возобновил работу речной маршрут от Северного вокзала до причала Захарково
© Российская Газета

"Маршрут-переправа "Северный речной вокзал - Захарково" востребован у жителей районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино. Оплатить проезд можно картой "Тройка" прямо на борту. За прошлый год маршрутом воспользовалось почти 180 тыс. пассажиров", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отметим, что кроме скорости перемещения есть и другие плюсы: такую переправу обеспечивает теплоход "Москва-1", вмещающий до 150 пассажиров одновременно. Стоимость поездки - 46 рублей - дешевле, чем на метро. Оплатить проезд можно прямо на борту теплохода картой "Тройка" или в кассе у причала, на сайте "Суда сюда". Ходят теплоходы строго по расписанию. Сама поездка больше напоминает небольшое путешествие: в пути открываются живописные виды на водохранилище, здание Северного речного вокзала, парки и другие достопримечательности.

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