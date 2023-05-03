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Синоптики: в Москве с 6 по 8 мая прогнозируются ночные заморозки

В столичном регионе в скором времени ожидаются ночные заморозки с 6 по 8 мая, предупредили метеоспециалисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главного специалиста московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"6 мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура +6°C, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь", - добавила Позднякова.

Днем 7 и 8 мая температура будет в пределах +10°C, но при этом будет плотный ветер. Уде 9 мая в городе обещают самую хорошую погоду из всех праздничных выходных - до +17°C с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня.

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Ранее в Гидрометцентре прогнозировали заморозки в центральных регионах России.

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