В столичном регионе в скором времени ожидаются ночные заморозки с 6 по 8 мая, предупредили метеоспециалисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой главного специалиста московского метеобюро Татьяна Позднякова .

"6 мая будет самым неблагоприятным днем, потому что погода ожидается довольно холодная. На высоте полутора километров у нас температура +6°C, поэтому на все сутки мы ожидаем временами осадки - мокрый снег, дождь", - добавила Позднякова.

Днем 7 и 8 мая температура будет в пределах +10°C, но при этом будет плотный ветер. Уде 9 мая в городе обещают самую хорошую погоду из всех праздничных выходных - до +17°C с небольшой вероятностью дождя во второй половине дня.