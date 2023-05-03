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VK проведет стендап-фестиваль в Москве

VK с 19 по 22 мая проведет в Москве Большой стендап-фестиваль, в котором примут участие Иван Абрамов, Денис Дорохов, Евгений Чебатков и другие известные комики. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в среду.

VK проведет стендап-фестиваль в Москве
© РИА Новости

"С 19 по 22 мая компания VK проведет в Москве Большой стендап-фестиваль, организованный продюсерами проектов "Открытый микрофон", "Женский стендап", Outside stand up и Labelcom", - отметили в пресс-службе.

Среди участников мероприятия заявлены комики Иван Абрамов, Денис Дорохов, Ирина Мягкова, Евгений Чебатков, Варвара Щербакова и другие.

Заявки на участие принимаются до 19 мая в группе фестиваля в сети "ВКонтакте". Пока число подавших заявку составило более 1,5 тыс. человек. Лучшие комики будут приглашены на съемки финального гала-концерта 22 мая и станут участниками новых масштабных стендап-проектов Labelcom.

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