VK проведет стендап-фестиваль в Москве
VK с 19 по 22 мая проведет в Москве Большой стендап-фестиваль, в котором примут участие Иван Абрамов, Денис Дорохов, Евгений Чебатков и другие известные комики. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети в среду.
"С 19 по 22 мая компания VK проведет в Москве Большой стендап-фестиваль, организованный продюсерами проектов "Открытый микрофон", "Женский стендап", Outside stand up и Labelcom", - отметили в пресс-службе.
Среди участников мероприятия заявлены комики Иван Абрамов, Денис Дорохов, Ирина Мягкова, Евгений Чебатков, Варвара Щербакова и другие.
Заявки на участие принимаются до 19 мая в группе фестиваля в сети "ВКонтакте". Пока число подавших заявку составило более 1,5 тыс. человек. Лучшие комики будут приглашены на съемки финального гала-концерта 22 мая и станут участниками новых масштабных стендап-проектов Labelcom.