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Названы самые популярные станции БКЛ метро по количеству поездок в рабочий день

Самыми популярными станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по количеству поездок в рабочий день стали «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Названы самые популярные станции БКЛ метро по количеству поездок в рабочий день
© Вечерняя Москва

На них совершили 37,8 тысячи, 36,6 тысячи и 34,5 тысячи поездок соответственно.

— Востребованность Большой кольцевой линии, построенной под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, показывает ее значимость для города. С появлением новых удобных маршрутов все больше москвичей предпочитают городской транспорт, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Как стало известно, в рабочий день по БКЛ стабильно совершается более миллиона поездок. Максимальное число поездок после отмены бесплатного проезда было зафиксировано 21 апреля — почти 1,08 миллиона, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно Собянин сообщил, что более 170 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании в проекте «Активный гражданин», чтобы выбрать лучший дизайн для новых станций БКЛ метро.

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