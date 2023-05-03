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Сурикаты вернулись в уличный вольер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке сурикаты вернулись в уличный вольер, который расположен около павильона «Животные Африки». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Сурикаты вернулись в уличный вольер в Московском зоопарке
© Вечерняя Москва

— До выхода киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. После этого маленькие хищники начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширять входы в норную систему, — говорится в сообщении.

В зимний период сурикаты обитали в павильоне «Животные Африки», где для них оборудован специальный вольер с грунтом для нор, домиками и лампами. Среди регулярных развлечений у зверьков бассейн с шариками, а также другие игрушки, в которых сотрудники прячут лакомства.

В зоопарке животные питаются творогом, куриным мясом, яйцами перепелок и насекомыми, передает Telegram-канал зоосада.

Прогулочный сезон накануне открыла и южноафриканская жирафиха Липа. Для жирафихи в вольере создано пищевое разнообразие. На поляне растут шиповник и липа, ива и два вида клена — американский и канадский.

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