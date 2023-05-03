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Сурикаты вернулись в уличный вольер Московского зоопарка

Семейство сурикатов вернулось в уличный вольер Московского зоопарка, примыкающий к павильону «Животные Африки». Об этом проинформировали 3 мая. Перед возвращением животных киперы предусмотрительно запустили в вольер насекомых. Сурикаты сразу же отведали любимое лакомство. Затем животные расширили входы в норную систему, отметили в официальном Telegram-канале Московского зоопарка. Зиму сурикаты провели в павильоне «Животные Африки». Зверьки обитали в специально оборудованном вольере, в котором были грунт для нор и домики. Напомним, что ранее в уличный вольер Московского зоопарка вернулась жираф Липа.

Сурикаты вернулись в уличный вольер в Московском зоопарке
© Вечерняя Москва
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