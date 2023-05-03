Такси полувековой давности отреставрировали в Музее транспорта Москвы
В коллекцию Музея транспорта Москвы вошел отреставрированный автомобиль ГАЗ 24-04, который был выпущен в 1972 году. Это один из самых ранних сохранившихся универсалов, который использовался как такси. Об этом в среду, 3 мая, рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
По ее словам, всего было выпущено 8602 автомобиля марки ГАЗ-24-04.
— Экспонат из нашей коллекции прибыл к нам из Музея московского такси. И специалисты провели действительно большую работу в рамках его реставрации. Восстановили кузов и салон автомобиля, двигатель, коробку переключения передач и тормозную систему, — приводит слова Бондаренко официальный сайт мэра Москвы.
Жители и гости столицы смогут увидеть отреставрированный экспонат можно увидеть на экскурсиях в фондохранилище музея и в его постоянной экспозиции, которая откроется по адресу Новорязанская улица, дом № 27.
Модели такси ГАЗ 24-04 отличались зеленовато-лимонной или серой окраской и шашечной разметкой с буквой «Т» на передних дверях.
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