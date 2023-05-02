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Перечислены преимущества открытия новой линии МЦД

Преимущества новой линии МЦД перечислил в Telegram-канале Дептранса заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он рассказал, что диаметр D3, который запустят в августе текущего года, свяжет 28 районов Москвы и области.

Перечислены преимущества открытия новой линии МЦД
© Мослента

По словам Ликсутова, новая линия наземного метро позволит пассажирам передвигаться по минимальным тарифам с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Современные и комфортные электропоезда будут ездить с интервалом в пять-семь минут в часы пик, без дневных перерывов.

Так, для жителей района Перово появятся альтернативные способы проезда общественным транспортом. Если сейчас у них в доступе одноименная станция Калининской линии метро и МЦК, то добавятся еще три станции наземного метро в составе D3 — «Андроновка», «Авиамоторная» и «Перово». Это позволит без пересадок доехать до станций «Петровско-Разумовская» и «Останкино» в другой части города или с одной пересадкой добраться до «Савеловской» D1 и «Тимирязевской» D1.

Ранее были раскрыты сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4 в Москве.

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