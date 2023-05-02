Еще 12 площадок включили в программу реновации Москвы

Двенадцать новых адресов включили в программу реновации в Москве. Стартовые площадки находятся в девяти районах столицы, их застройка поможет расселить 37 старых домов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник.

Всего для строительства новых домов подобрано уже 587 стартовых площадок общей мощностью порядка 9,5 млн кв. м.

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"Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, - увеличился на 12 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Новые площадки расположены в шести административных округах и девяти районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 183,7 тыс. кв. м жилья.

"Строительство на этих площадках позволит расселить 37 старых домов с 2 628 квартирами и предоставить комфортное жилье 6,7 тыс. человек. Из 12 адресов 10 площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации", - отметили в мэрии.

Так, в перечень вошли следующие адреса: СВАО - Марьина Роща, Октябрьская ул., вл. 64, 66, 68; Ростокино, Сельскохозяйственная ул., вл. 18, корп. 6; ВАО - Восточное Измайлово, Сиреневый б-р, вл. 70; Измайлово - 2-я Прядильная ул., вл. 9; ЮВАО - Текстильщики, кв. Грайвороново, 90А, земельный участок 2; Южнопортовый, 6-я Кожуховская ул., вл. 29Б; 7-я Кожуховская ул., вл. 8; ЮАО - Бирюлево Восточное, Касимовская ул., вл. 31, корп. 2; вл. 33; ЮАО - Бирюлево Восточное, Касимовская ул., вл. 35; СЗАО - Южное Тушино, Сходненская ул., вл. 42; ТАО - Щаповское, пос. Щапово, вблизи д. 57 и 59.

О программе

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включено 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 687 домов в 228 домов-новостроек. Всего переселяется 114,6 тыс. жителей.