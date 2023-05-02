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Павильоны «Здоровая Москва» откроются в середине мая

Павильоны «Здоровая Москва» начнут работу в 46 парках, скверах и зонах отдыха в середине мая, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Мы стараемся сделать так, чтобы следить за своим здоровьем было легко и удобно, поэтому расположили павильоны здоровья в 46 парках в разных районах Москвы и организовали удобный график работы — ежедневно с 8 утра до 8 вечера», — отметила Ракова.

Жители города смогут пройти различные исследования, на осмотр потребуется час. Результаты будут сохранены в электронной медкарте.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве в ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник.

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