Павильоны «Здоровая Москва» откроются в середине мая

«Мы стараемся сделать так, чтобы следить за своим здоровьем было легко и удобно, поэтому расположили павильоны здоровья в 46 парках в разных районах Москвы и организовали удобный график работы — ежедневно с 8 утра до 8 вечера», — отметила Ракова.