Открытие летней речной навигации стало для многих москвичей и гостей столицы радостным событием. Впереди майские праздники — самое время отдохнуть и расслабиться, забыв о тяжелых трудовых буднях. Для большинства москвичей май — это еще и сезон отпусков, начало теплого времени года, когда хочется хотя бы ненадолго забыть о напряженной работе в офисе и больше времени проводить на природе за городом или отправиться на речную прогулку по любимой Москве-реке.

По мнению экспертов, одним из лучших способов отдохнуть являются речные прогулки и круизы. Кто бы спорил! На теплоходе во время речной прогулки или круиза пейзажи за бортом меняются прямо на глазах. Впечатлений уйма. Вид с реки открывает столицу с новой стороны: она раскрывается перед путешественниками во всей своей красе и величии. Операторы речных круизов предлагают в этом году немало интересных маршрутов и открывают друг за другом сезон речных прогулок.

Так, 30 апреля на Москве-реке открыли сезон речных прогулок трамвайчики Флотилии «Рэдиссон Ройал». Ежедневно они отправляются от причала «Парк Горького». Есть дневные и вечерние рейсы.

Для москвичей и гостей столицы доступен круговой маршрут «Сердце столицы» — от причала Парка Горького с разворотом у парка «Зарядье». Судна будут следовать без остановок, водная прогулка продлится 50 минут.

Этот маршрут пользуется большой популярностью как у жителей города, так и у его туристов. Еще бы! Все, кто отправится на речную прогулку по этому историческому маршруту, увидят главные достопримечательности мегаполиса, расположенные в самом центре столицы. Потому и назван маршрут «Сердцем столицы». Среди них: Кремль, ЦПКиО им. Горького, парк «Музеон», памятник Петру I, Парящий мост, храм Христа Спасителя и многие другие.

Круиз на одном из речных трамвайчиков Флотилии «Рэдиссон Ройал» — это отличная альтернатива пешей экскурсии по центру столицы. Трамвайчики оснащены телескопической крышей для панорамного обзора, которая легко сдвигается, позволяя наслаждаться прогулкой на свежем воздухе в солнечный день, и спасает от непогоды, если во время круиза начнется дождь. Также на борту речного трамвайчика есть аппараты со снеками и прохладительными напитками.

Однако предложения от операторов речных круизов не ограничиваются только речными прогулками по центру города. Открытие пассажирской навигации на Москве-реке всегда означает начало летнего туристического сезона в столице.

О новых речных маршрутах и круизных направлениях «ВМ» уже рассказывала. Мы же только напомним, что в этом году сеть речных маршрутов в Москве намного расширилась. В нее включили новые речные прогулки и добавили новый маршрут Северный речной вокзал — Захарково. В этом году также будут запущены еще два речных маршрут: парк «Фили» — Киевский и Автозаводский мост — Печатники.

Полностью будет использован также потенциал двух речных вокзалов — Северного и Южного, а также 44 городских причалов. Москва имеет уникальные возможности для организации речных прогулок и круизов. Отсюда можно отправиться во многие города России. Так, только от одного Северного речного вокзала можно отправиться в путешествие в 38 городов страны. А открытие Южного речного вокзала позволит расширить этот перечень существенно.

Вариантов речных круизов в столице и сейчас много! Это — водные путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, в Казань, Самару, Астрахань, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь, Ростов-на-Дону и многие другие города.