В Московском зоопарке рассказали, чем занимается медведь Диксон во время непогоды

В дождливую погоду медведь Диксон обычно прячется во внутреннем помещении своего вольера, а после непогоды любит провести время на свежем воздухе. Об этом во вторник, 2 мая, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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По ее словам, животное после дождя «выходит на улицу ловить новые запахи». А в уличном вольере Диксон уже успел свалять себе лежанку, где устраивается поудобнее и ждет своих киперов, написала Акулова в Telegram-канале.

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В столичный зоопарк его привезли в сентябре прошлого года после того, как эвакуировали с Таймыра, где животное получило огнестрельное ранение. Специалисты зоосада сделали ему рентген: в результате у животного было обнаружено порядка 30 отверстий от картечи разного диаметра. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» недавно сходил в гости к Диксону и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация белого медведя.