Москвичам рассказали, какую музыку можно услышать в столичных парках

В крупнейших зеленых зонах Москвы, а также в городе Волжский начали звучать более 50 авторских композиций. Их записали победители 15-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом во вторник, 2 мая, сообщил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Послушать треки известных и начинающих артистов можно в парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Ангарские пруды», «Фили», «Красная Пресня», «Новослободский», саду «Эрмитаж», Перовском, Лианозовском, Измайловском и Бабушкинском парках, усадьбе Воронцово, а в городе Волжский — в парке «Гидростроитель».

— Каждый год мы ищем новые интересные площадки, куда гармонично впишется трансляция треков победителей. Композиции можно найти в тематическом плейлисте на стриминговых сервисах, что дополнительно расширяет круг слушателей каждого музыканта, — приводит слова Петрова официальный сайт мэра Москвы.

Участие в музыкальном проекте приняли артисты из 137 городов девяти стран. Они прислали более 1,3 тысячи заявок. Главными критериями отбора треков были качество исполнения, актуальность звучания в парках и общее впечатление, которое оставляют композиции.