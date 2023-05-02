Московский весенний велофестиваль пройдет в мае

В столице 21 мая состоится Московский весенний велофестиваль. По маршруту следования участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта и тематически оформлены в стилистике Московского скоростного диаметра, Большой кольцевой линии, Московских центральных диаметров.

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Сбор любителей езды на велосипеде наметили на 12:00. Его проведут на проспекте Академика Сахарова (со стороны Площади трех вокзалов). В 13:00 велоколонна отправится в путь.

Маршрут длиной в 16 километров проложат по Садовому кольцу. Участники заезда по пути следования смогут побывать в четырех фестивальных городках — на Баррикадной улице, в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, в парке искусств «Музеон» и парке усадьбы Усачевых-Найденовых. В каждой зоне для гостей и жителей столицы организуют конкурсы, выступления музыкантов и места для отдыха.