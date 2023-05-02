В Москве сократили сроки оформления земельных госуслуг
В Москве сократили сроки предоставления трёх услуг Департамента городского имущества, заявил заммэра Владимир Ефимов.
Об этом сообщает НСН.
Речь идёт об оформлении земельных участков в аренду, в бессрочное и безвозмездное пользование.
«Сроки предоставления земельных участков сокращены до 14 дней», — сказал Ефимов.
Он отметил, что это позволит ускорить процедуру введения в строй объектов жилой, социальной и коммерческой недвижимости, снизит временные издержки пользователей городских земель.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье застройщики получили возможность уведомлять о сносе зданий онлайн.