В Москве сократили сроки оформления земельных госуслуг

В Москве сократили сроки предоставления трёх услуг Департамента городского имущества, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Речь идёт об оформлении земельных участков в аренду, в бессрочное и безвозмездное пользование.

«Сроки предоставления земельных участков сокращены до 14 дней», — сказал Ефимов.

Он отметил, что это позволит ускорить процедуру введения в строй объектов жилой, социальной и коммерческой недвижимости, снизит временные издержки пользователей городских земель.