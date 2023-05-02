Первые тюльпаны распустились на клумбах столицы

На столичных клумбах распустились первые тюльпаны. Ожидается, что в этом сезоне на улицах, набережных, парках, скверах и общественных пространствах появится порядка 15 миллионов этих цветов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Традиционно в городе высадили несколько сортов тюльпанов. Это желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и нежно-розовый «Шуга Лав».

— Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Всего в 2023 году в столице распустится свыше 64 миллионов цветов. Благодаря поэтапной высадке их луковиц они будут радовать гостей и жителей города до поздней осени.