$80.51-1.0588.37-1.83

Первые тюльпаны распустились на клумбах столицы

На столичных клумбах распустились первые тюльпаны. Ожидается, что в этом сезоне на улицах, набережных, парках, скверах и общественных пространствах появится порядка 15 миллионов этих цветов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Первые тюльпаны распустились на клумбах столицы
© Вечерняя Москва

Традиционно в городе высадили несколько сортов тюльпанов. Это желтый «Стронг Голд» с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный «Апельдорн», белый «Роял Вирджин» и нежно-розовый «Шуга Лав».

— Специалисты Комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью, до наступления устойчивых отрицательных температур. Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Всего в 2023 году в столице распустится свыше 64 миллионов цветов. Благодаря поэтапной высадке их луковиц они будут радовать гостей и жителей города до поздней осени.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на самые масштабные и наиболее яркие цветники жители столицы могут посмотреть, например, в Парке Победы на Поклонной горе, где растут 360 тысяч цветов в виде российского триколора.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий