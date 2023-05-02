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Жителей Москвы и области предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

О «желтом» уровне погодной опасности предупредил жителей Москвы и области Гидрометцентр России. Предостережение действует в столичном регионе из-за сильного ветра в среду, 3 мая.

Жителей Москвы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
© Мослента

«Ветер. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 3 мая. Местами порывы до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в среду днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла, а ночью — до четырех-шести. При этом будет облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ранее москвичам раскрыли прогноз погоды на День Победы.

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