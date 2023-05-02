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Первые тюльпаны распустились на столичных клумбах

В Москве на клумбах начали цвести первые тюльпаны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«На столичных клумбах распустились первые тюльпаны, в общей сложности этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 млн этих цветов», - приводятся в публикации слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он напомнил, что специалисты комплекса городского хозяйства высадили луковицы еще осенью. Всего в этом году Москву украсят более 56 млн цветов.

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