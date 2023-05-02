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Врач Гуляев назвал преимущества проекта «Здоровая Москва»

Одним главных преимуществ павильонов «Здоровая Москва» является возможность проходить бесплатные обследования без предварительной записи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

Названы преимущества проекта «Здоровая Москва»
© mos.ru / Евгений Самарин

— Расположение павильонов в парках и их удобный график работы делают процесс проверки здоровья еще более доступным. Важно подчеркнуть, что такой проект способствует развитию культуры профилактики и ранней диагностики, что в свою очередь помогает снизить риски развития хронических заболеваний, — отметил он.

Специалист также призвал горожан воспользоваться этой возможностью и посетить ближайший павильон после открытия 16 мая.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, павильоны здоровья откроются в 46 столичных парках в разных районах и будут работать с 08:00 до 20:00. Проверить ключевые показатели своего здоровья москвичи смогут всего за час, а результаты будут отображены в электронной медицинской карте

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