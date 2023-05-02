Ситуация с заболеваемостью корью в Москве не является критической и находится под контролем, в городе фиксируются единичные случаи. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения во вторник.

"В СМИ распространяется информация о росте заболеваемости корью. В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве. Практически все заболевающие - это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания", - говорится в сообщении.

Специалисты проводят системную работу по вакцинации населения от кори в Москве, особое внимание уделяется младшей возрастной группе.

"В Москве ведется системная работа по вакцинации, особенно в младшей возрастной группе. Прививая в первую очередь детей, мы создаем достаточный уровень популяционного иммунитета среди населения города на многие годы вперед, так как формируется пожизненный иммунитет после двукратной прививки. Кроме того, прививая детей, мы в том числе снижаем риск заражения для их взрослых и пожилых родственников", - говорится в опубликованном сообщении.

Как отмечается в материале, благодаря тому, что все карты детей в Москве переведены в электронный вид, существует полная база непривитых детей по всему городу. Специалисты системно информируют родителей о том, какие прививки были пропущены или какие в ближайшем времени необходимо сделать. В сегодняшних реалиях этот инструмент тоже помогает. Врачи проанализировали анамнез каждого не привитого от кори ребенка и сформировали список тех детей, кому привиться от этого заболевания крайне необходимо.

Родителям таких детей в апреле неоднократно направлялись уведомления о необходимости вакцинации против кори (СМС-сообщения, письма на электронные почты, push-уведомления в городских приложениях), а также звонили врачи поликлиник с разъяснением важности вакцинации. В итоге среднее количество обращений для вакцинации детей против кори увеличилось в 2,5 - 3 раза.

"Ранее основной причиной распространения кори было отсутствие иммунитета к болезни среди мигрантов. В ответ на эту проблему город организовал уникальную систему вакцинации для этой группы людей. В миграционном центре в Сахарово с 2019 года проводится целенаправленная обязательная иммунизация трудовых мигрантов против кори при получении патента на трудовую деятельность. За 2021-2022 годы на базе миграционного центра привито против кори более 1,4 млн человек, в первом квартале 2023 года - уже более 300 тыс. человек. До конца года планируется иммунизировать порядка 900 тыс. трудовых мигрантов", - добавили в пресс-службе.