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Третья линия МЦД свяжет 28 районов Москвы и области

В августе 2023 года будет запущено движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД). Это поможет связать 28 районов Москвы и Подмосковья наземной линией метро. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Третья линия МЦД свяжет 28 районов Москвы и области
© Вечерняя Москва

Уточняется, что сейчас специалисты завершают подготовку станций — на них проводят укрепление, укладку новой плитки, установку современного освещения и табло.

— Главные плюсы МЦД — возможность совершать поездки по минимальным тарифам с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, интуитивно понятное расписание с тактовым интервалом в 5–7 минут в часы пик, отсутствие дневных перерывов, современные и комфортные электропоезда, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Транспортная доступность улучшится в том числе и для жителей района Перово. Если сейчас им доступны Калининская линия метро и Московское центральное кольцо, то с лета они смогут пользоваться тремя станциями в составе МЦД — Андроновка, Авиамоторная, Перово. Без пересадок горожане смогут доезжать до станций Петровско-Разумовской и Останкино, с одной — до станций первой линии МЦД Савеловская и Тимирязевская.

Обновление парков оборота поездов позволит сократить интервал на будущем МЦД-3 до пяти–семи минут в часы пик.

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