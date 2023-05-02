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Сергунина: Более 350 площадок для занятий спортом в летний сезон ждет москвичей в парках

В Москве подготовили к летнему сезону более 350 спортивных площадок, расположенных в городских парках культуры и отдыха. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что популярностью пользуется воркаут - упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на улице. Первым под него был приспособлен в 2011 году Бабушкинский парк. Сегодня 150 таких площадок можно найти в 40 парках в разных частях города. Классические тренажеры, почти как в фитнес-залах, установлены, например, в парке у прудов «Радуга» (более 20 видов спортивных снарядов) и в усадьбе «Воронцово». Под командные виды спорта - в частности, волейбол, баскетбол и футбол - приспособлены более 130 площадок. Корты для большого тенниса ждут горожан более чем в 15 парках - в «Сокольниках», Измайловском и других. Столы для пинг-понга стоят более чем на 25 площадках. Среди них парки «Северное Тушино», Лианозовский, Перовский и у Джамгаровского пруда.

Указывается, что у молодежи популярны площадки для катания на скейтборде - такие есть на территории уже более чем 15 парков. Одна из самых посещаемых находится в парке им. Лужкова. А в Парке Горького в этом году проведут занятия по скейтбордингу для новичков. Также музей-заповедник «Коломенское» приглашает поклонников велоспорта узнать в рамках экскурсии об истории здешних мест.

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