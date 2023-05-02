Собянин рассказал о самых популярных сервисах столичного метро

Московский метрополитен — одна из крупнейших транспортных систем в мире, которой ежедневно пользуются около восьми миллионов человек. Чтобы поездки были максимально комфортными, сотрудники метро предлагают множество дополнительных сервисов. Некоторые из них существуют уже десятки лет, но большинство появилось в последние годы. И о них полезно знать, чтобы быстро решить ту или иную возникшую проблему. О пяти наиболее востребованных дополнительных сервисах московского метро Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

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Центр обеспечения мобильности пассажиров

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Доступная среда для пожилых и маломобильных пассажиров — это не только пандусы и лифты. Они важны, но на первом месте должны быть внимание и забота.

«Именно поэтому еще в 2013 году мы организовали Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого лично сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха или зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Помогают многодетным и пожилым людям, а также сопровождают школьные группы», — рассказал Мэр Москвы.

Только в этому году сотрудники центра выполнили более 19 тысяч заявок на сопровождение. Заказать услуги помощи при поездке в городском транспорте можно на сайте, через чат-бота Александру, в приложении «Метро Москвы», а также через контакт-центр Центра обеспечения мобильности пассажиров по телефонам: +7 495 622-73-41, +7 800 250-73-41.

Метро быстро растет, меняется, поэтому выбрать наилучший маршрут и самый выгодный тариф бывает не просто не только туристам, но и старожилам. В этом случае на помощь готовы прийти сотрудники стоек «Живое общение», которые работают на 28 станциях метро. Там можно приобрести и сувениры.

Склад забытых вещей

Старейшим, недавно отметившим 70-летие, но и по сей день одним из самых востребованных остается cклад забытых вещей. Только за прошлый год сотрудники метро обнаружили на станциях и в вагонах 28,4 тысячи забытых предметов, а за несколько месяцев этого года — уже более 10 тысяч.

«И чего только не оставляют. Однажды солист одного из московских театров забыл свой концертный костюм накануне выступления. Среди самых необычных находок — бутафорский меч, флейта, радиатор охлаждения и огромный плюшевый гусь. Конечно, чаще всего забывают сезонные аксессуары — зонты, перчатки, шапки, дождевики, солнечные очки. На втором месте по популярности — сумки, рюкзаки, зарядки и телефоны», — отметил Мэр Москвы.

Для удобства пассажиров склады забытых вещей организованы на станциях «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники». Работают они с 08:00 до 20:00 без перерыва на обед и выходных.

Обычно путь вещей на склад занимает около двух дней, а хранятся они в течение полугода. Узнать, на какой именно склад попала пропажа и как ее вернуть, можно у чат-бота Александры, операторов контакт-центра «Московский транспорт» по номеру 3210 (с мобильного телефона), в приложении «Метро Москвы».

«Живое общение»

«Живое общение» — самый востребованный сервис. Только за первый квартал этого года им воспользовались 120 тысяч пассажиров, что на 40 процентов больше, чем в начале прошлого года.

«Потерялся? Не уходи!»

Один из самых молодых сервисов метро — проект «Потерялся? Не уходи!». Он был разработан вместе с фондом «Поиск пропавших детей» для самых маленьких пассажиров, которые случайно потерялись в транспорте. На самых видных местах станций метро и Московского центрального кольца размещены плакаты с героями мультфильмов. Если дежурный по станции видит одинокого ребенка около наклейки, он обязательно подойдет и предложит помощь. Проект работает с сентября 2021 года и уже помог быстро воссоединиться 27 семьям.

«Музыка в метро»

Самый культурный проект московского метро — «Музыка в метро», работающий с 2016 года. Музыка разная — и расслабляющая акустическая, и зажигательная танцевальная. Можно услышать и авторские композиции, и каверы на известные хиты, и классику — ограничений по репертуару нет. Выступают и начинающие музыканты, и известные на всю страну исполнители. За пять сезонов проекта число участников превысило пять тысяч человек.