Москвич поделился воспоминаниями о первых днях войны

«22 июня 1941 года, пообедав, я собрался идти во двор, но увидел, что в прихожей столпились соседи. Один из жильцов, главный инженер кондитерской фабрики "Красный Октябрь" Нестеров торжественным тоном произнес: "Товарищи, началась война. С кем? С германцами!". Соседи удивленно качали головами: "Не может быть! Ведь мы с ними дружим!"», — рассказал писатель.