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Москвич поделился воспоминаниями о первых днях войны

Воспоминаниями о первых днях Великой Отечественной войны поделился с «Мослентой» 88-летний писатель Валентин Лавров. Он заметил, что отчетливо помнит моменты, произошедшие с ним в раннем детстве.

Москвич поделился воспоминаниями о первых днях войны
© ТАСС

«22 июня 1941 года, пообедав, я собрался идти во двор, но увидел, что в прихожей столпились соседи. Один из жильцов, главный инженер кондитерской фабрики "Красный Октябрь" Нестеров торжественным тоном произнес: "Товарищи, началась война. С кем? С германцами!". Соседи удивленно качали головами: "Не может быть! Ведь мы с ними дружим!"», — рассказал писатель.

На самого Лаврова, которому тогда было шесть лет, новость не произвела сильного впечатления.

Потом начались воздушные тревоги — сначала учебные, все спускались в подвалы, продолжил собеседник «Мосленты».

«Дней через десять после начала войны из Москвы стали эвакуировать детей. Мы с бабушкой оказались в Чувашии, в чудном местечке — селе Ильинском, на правом берегу Волги. Там было прекрасно! Мед, горячий хлеб, суп из баранины, свежий воздух, игры с утра до ночи, полное раздолье! Войны словно не было…» — рассказал Лавров.

Ранее житель столичного района Мещанка рассказал, какой была жизнь сразу после Великой Отечественной войны и чем это время ему особенно запомнилось.

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