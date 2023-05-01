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Собянин рассказал о спецпроекте ВДНХ

На ВДНХ запустили спецпроект, рассказывающий о зеленых зонах выставки. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о спецпроекте ВДНХ
© Вечерняя Москва

— Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Ее распределили по четырем тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник, — рассказал он.

В каждом разделе отмечены локации, которые будет интересно увидеть во время прогулки. Например, знаменитые фонтаны и цветы в Северном или Южном розарии на Центральном променаде или воздушная экотропа и зеленый лабиринт в Ландшафтном парке.

Также на страницах проекта есть карты цветения роз и сирени. Гости Выставки смогут увидеть больше миллиона цветов разных сортов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники работает в обычном режиме. В День Победы в павильоне покажут восьмиминутный ролик «День Победы», сопровождающийся светотехническим шоу с музыкой.

Майские праздники — прекрасное время, чтобы отдохнуть от работы или учебы, перезагрузиться и отправиться на выставку или концерт вместе с близкими. «Яндекс Афиша» собрала для «Вечерней Москвы» топ-20 главных событий, которые стоит посетить в столице на майских праздниках.

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