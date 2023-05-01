Собянин рассказал о запуске нового проекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы» на ВДНХ

«Лучшее прогулочное пространство Москвы»: на ВДНХ запустили спецпроект, рассказывающий о зеленых зонах выставки. Здесь собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Ее распределили по четырем тематическим разделам: Центральный променад, Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Природный заповедник. В каждом отмечены локации - всего около 50 точек, - которые будет интересно увидеть во время прогулки. Например: знаменитые фонтаны и цветы в Северном или Южном розарии на Центральном променаде; воздушная экотропа и зеленый лабиринт в Ландшафтном парке; садовый пруд и зеленый бельведер в парке «Останкино»; большая прогулочная аллея в зоне Природного заповедника», - написал он. Мэр отметил, что вместе с Главным ботаническим садом имени Цицина Российская академия наук разработала «Зеленый маршрут». На страницах проекта есть карты цветения роз и сирени. Гости выставки смогут увидеть более 1 млн цветов разных сортов. Кроме того, для посещения можно выбрать объекты Музейного города ВДНХ, связанные с живой природой.