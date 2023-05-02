Эскалатор на станции метро «Октябрьская» временно закроют

Эскалатор на станции метро «Октябрьская» закроют на ремонт с 15 мая
Один из эскалаторов на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 15 мая по 12 июля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 15 мая по 12 июля 2023 года на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии (выход №3) закроют на ремонт эскалатор», - говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что с 12 мая по 29 июня будет закрыт на ремонт один из эскалаторов на станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии метро.