Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы

Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на ул. Уральская в районе д. 4. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На ул. Уральская (в районе д. 4) автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП незначительно затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.