Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы
Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на ул. Уральская в районе д. 4. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На ул. Уральская (в районе д. 4) автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе ДТП незначительно затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве добавили, что ДТП произошло по адресу: ул. Уральская, д. 3. Водитель автомобиля Volkswagen в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. Пострадавший для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.