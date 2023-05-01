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Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы

Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе на ул. Уральская в районе д. 4. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На ул. Уральская (в районе д. 4) автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП незначительно затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве добавили, что ДТП произошло по адресу: ул. Уральская, д. 3. Водитель автомобиля Volkswagen в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка. Пострадавший для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение.

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