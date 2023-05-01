Собянин: «Саларьево» - самый востребованный автовокзал Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «Саларьево» самым востребованным автовокзалом столицы. Также в своем официальном Telegram-канале он рассказал о других автостанциях и вокзалах.

«Городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. В последние годы мы построили несколько новых, привели в порядок старые. Самый востребованный автовокзал - «Саларьево» - построили недавно, в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также «Центральный», который мы реконструировали в 2020 году. На всех столичных автовокзалах есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребенка. Они полностью адаптированы для маломобильных пассажиров», - написал он.

Видео дня

Собянин отметил, что с февраля 2022 года стала доступна покупка билетов на междугородние автобусы через приложение «Метро Москвы».

На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что каждый день вокзалами и автостанциями в столице пользуются в среднем 8,5 тыс. человек. К реконструкции и строительству автовокзалов приступили несколько лет назад. Вокзал «Центральный» был сооружен в 1971 году. Остальные вокзалы были построены в наши дни: в 2015 году двери открыл автовокзал «Южные Ворота», в 2018 году - «Северные Ворота», а в 2019 году - «Саларьево». Все их привели к единым стандартам обслуживания пассажиров. При обновлении и модернизации автовокзалов ориентировались на качество сервисов и уровень безопасности аэропортов - например, сегодня здесь так же сканируют багаж пассажиров. Подробно расписаны особенности провоза домашних животных. Инфраструктура на автовокзалах тоже развивается. Вместо помещений с лавочками оборудовали залы ожидания с мягкими сиденьями. Если до отправки автобуса еще много времени, багаж можно сдать в камеру хранения. В вендинговых автоматах продают напитки и закуски в дорогу. Есть на автовокзалах и аппараты для аренды зарядных устройств. Для тех, кто путешествует с детьми, обустроены комнаты матери и ребенка. Чтобы узнать расписание автобусов, достаточно взглянуть на онлайн-табло: их дизайн значительно переработан, чтобы пассажирам было легче ориентироваться. На новых табло еще до обращения к кассиру можно выяснить нужную информацию. Пассажиры подходят с конкретным запросом и покупают билет за одну-две минуты. Для водителей автобусов на автовокзалах предусмотрены комнаты отдыха и медицинский кабинет, где можно проверить состояние здоровья перед отправлением в рейс.

Отмечается, что обновленные автовокзалы стали частью московской транспортной системы. Навигация на них соответствует единым стандартам транспортного комплекса столицы. Делая пересадку, например, с метро на автобус, пассажир может быстро сориентироваться, как выйти на нужный перрон. В 2023 году для автовокзалов разработали новую единую схему маршрутов, благодаря которой можно узнать информацию о междугородних автобусных направлениях и уточнить, как добраться до городов Золотого кольца или до моря. На картах обозначены ключевые маршруты, туристические места, а также есть схема самого автовокзала, в котором находится пассажир. Первые карты уже появились на вокзале «Центральный», в ближайшее время их планируют разместить на всех автовокзалах. Как и в случае с метро, Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами и наземным транспортом, пассажирам не требуется скачивать очередное мобильное приложение или искать нужный сайт, чтобы приобрести проездной билет на международный или междугородний автобус. Это можно сделать в том же привычном «Метро Москвы» - одном из ключевых городских мобильных приложений. После оплаты электронный билет появится в личном кабинете. Его можно скачать или просто открыть в приложении, чтобы показать при посадке в автобус. Есть и другие способы оплатить проезд: на сайте Московского метрополитена, в специальных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», на автовокзалах и автостанциях. Во всех этих случаях также есть возможность оформить обратный билет.

В материале указывается, что автовокзалы адаптируют и для маломобильных пассажиров. Для них предусмотрены низкорасположенные кассы, пандусы, лифты и подъемники, указатели со шрифтом Брайля, а также звуковые маячки для слабовидящих людей. Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогают людям с ограниченными возможностями здоровья добираться до пункта назначения, работает в том числе и на автовокзалах. Достаточно вызвать инспектора через сервис «Метро Москвы», сайт подземки, чат-бот Александра или другом способом, чтобы тот сопроводил маломобильного пассажира до нужного перрона и оказал помощь при посадке в автобус.

Сообщается, что вокзал «Центральный «входит в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щелковский» вместе с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро и остановками наземного транспорта. Более чем за два года этим автовокзалом воспользовалось 2 млн человек. Именно здесь появился первый зал ожидания повышенной комфортности. Помимо обычных удобств, его посетителям предлагают бесплатную прессу, воду, также у них есть возможность заказать блюда из кафе с помощью кнопки вызова официанта. Он открыт для всех желающих за дополнительную плату - 350 руб. Кроме того, «Центральный» - первый автовокзал Москвы с перроном на крыше. Автобусы отправляются в путь с шестого этажа по 200-метровой эстакаде. «Южные Ворота» в столице стали первым автовокзалом, соответствующим современным требованиям. Его построили в 2015 году между самыми популярными для междугородних автобусных перевозок трассами М4 «Дон» и М5 «Урал» на 19 км МКАД. Автобусы отсюда отправляются в 11 российских городов и в Белоруссию. Автовокзал «Северные Ворота» вошел в состав ТПУ «Ховрино» наряду с одноименной станцией метро, железнодорожной платформой Ленинградского направления, остановками наземного транспорта. От него можно отправиться в Великие Луки, Псков, Смоленск, Ярославль и Санкт-Петербург.