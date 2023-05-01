Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми

В Москве запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму города.

— К летнему сезону в Москве запустилась интерактивная программа для туристов и москвичей с детьми «Играй в Москву», которая предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет, — говорится в сообщении.

В программе представлено пять маршрутов по городу. Она дает возможность изучить столичные достопримечательности и выполнить интерактивные задания. Проект стартует 1 мая и будет действовать все лето, передает РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по городу, которые, безусловно, стоит посетить в майские выходные. Так, москвичей приглашают в сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и другие.