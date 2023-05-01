Более 50 видов мороженого разработала столичная фабрика к летнему сезону

Новые рецепты разработаны с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию. Один из них — десерт из сливочного мороженого с лимонадом.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В преддверии летнего сезона 2023 года московский производитель разработал более 50 видов мороженого. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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«Столичные продовольственные предприятия сегодня активно модернизируют производства, запускают новые линии, увеличивают мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Этому способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат, а также растущий спрос на локальные изделия. Выпуском продуктов питания в Москве занимается более 200 заводов. Среди них — фабрика мороженого, которая к новому летнему сезону увеличила свою продуктовую линейку на четверть — до 250 единиц видов», — рассказал Владислав Овчинский.

Новые виды мороженого разработаны специалистами предприятия с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию. Один из них — десерт из сливочного мороженого с лимонадом.

Сегодня продукция столичной фабрики мороженого «БРПИ» представлена более чем в 300 кафе в России и других странах СНГ и более чем в пяти тысячах точках продаж. В апреле этого года у компании появились новые возможности для реализации выпускаемых продуктов — состоялось открытие флагманской локации сети кафе.

Предприятие выпускает сливочное и шоколадное мороженое, а также с добавлением фруктов и ягод, карамели и прочих ингредиентов. Кроме того, в ассортименте представлены безлактозные виды продукции, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли.

С 2017 года предприятие имеет статус промышленного комплекса, который позволяет снизить региональную ставку налога на прибыль с 17 до 13,5 процента, вдвое уменьшить налог на имущество, а земельный налог — на 80 процентов. Сэкономленные средства компания может направить на собственное развитие.