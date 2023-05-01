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Москвичам раскрыли прогноз погоды на День Победы

Прогноз погоды на День Победы в беседе с РИА Новости раскрыл ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 9 мая в столице ожидается не выше плюс 12 градусов тепла и дожди.

Москвичам раскрыли прогноз погоды на День Победы
© Мослента

По словам метеоролога, к следующим праздничным выходным в городе вновь ожидается понижение температуры. В ночные часы будет плюс 5 градусов тепла, в дневные — до плюс 5-10 градусов, что почти на 7 градусов ниже нормы. Днем 9 мая в столице немного потеплеет до плюс 7-12 градусов, однако пасмурная погода останется.

Ранее синоптик Шувалов предупредил москвичей о десятидневном холоде.

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